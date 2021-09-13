Дочь просила родителей не расстраивать ее счастливыми фото с отдыха и они нашли оригинальный выход (Видео)

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTok девушка поделилась кадрами, которые вмиг привлекли внимание юзеров и собрали миллионы просмотров.

Пользовательница сети рассказал в ролике, что ее родители уехали отдыхать на море в Хорватию. Она не могла поехать с ними, поэтому попросила своих родителей не расстраивать ее счастливыми фото с отдыха. Так мама с папой и поступили, найдя оригинальный выход.

Каждый кадр с прекрасного отдыха сопровождался грустной "улыбкой", что и повеселило от души людей. Неудивительно, что кадры собрали почти четыре миллиона просмотров. -0-