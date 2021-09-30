Дочь Пугачевой и Галкина впечатлила фолловеров одним словом - никто не смог повторить!

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад Макисм Галкин разместил у себя в Instagram забавные и впечатляющие кадры, которые вмиг привлекли внимание поклонников.

Юморист запечатлел вечерние посиделки с семьей, но дальше произошло то, что просто привело в восторг людей. Алла Пугачева захотела узнать у своей дочери Лизы название самого большого морского национального парка. Девочка несколько секунд думает, а потом предупреждает, что у "некоторых даже язык сломается" от такого названия.

Впрочем, в следующий момент дочь Пугачевой и Галкина быстро повторяет название - "Папаханаумокуакеа". Это впечатлило фолловеров артиста, ведь никто не смог с первого раза повторить это слово. Кадры привлекли внимание юзеров, которые посмотрели видео в Instagram более 2,2 миллионов раз. -0-