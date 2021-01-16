Дочь Ренаты Литвиной снялась в пикантной фотосессии, от которой любого бросит в жар (Фото)

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на странице актрисы Ренаты Литвиновой появился новый пост с участием ее 19-летней дочери Ульяной Добровской.

Звезда кино поделилась со своими многочисленными фолловерами одним пикантным кадром из фотосессии ее дочери для мужского журнала. Рената Литвинова поддержала дочь и написала в подписи: "Когда, если не в девятнадцать?..". Пикантный кадр может бросить в жар любого, ведь девушка решила сделать фотографию очень горячей.

Для этого она предстала перед камерой топлес и только в нижнем белье. Расположилась Ульяна Добровская в куче розовых шариков. Разумеется, фолловеры звездной мамы не смогли пройти мимо такого фото и выразили в комментариях свое восхищение красотой девушки. Неудивительно, что пост за несколько часов собрал десятки тысяч лайков. -0-