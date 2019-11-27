Дочь Риты Дакоты восхитила интернет своей песней

Рита Дакота. Фото из Instagram
27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская певица Рита Дакота опубликовала в Instagram видео с участием своей маленькой дочери и впечатлила пользователей сети.
Малышка отпраздновала два годика и в честь этого решила во весь голос исполнить песню "Happy Birthday to You". К счастью, мама смогла записать вокальные данные на видео и разместить в социальных сетях.
Маленькая Мия смогла покорить сердца тысяч юзеров Instagram, а в подписи к посту Рита Дакота поразмышляла над тем, кем же ее любимая дочь может стать в будущем. В свою очередь, видео необычного выступления посмотрели более 475 тысяч раз. -0-