Дочь Сильвестра Сталлоне очаровала Instagram своим привлекательным и милым видом

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дочь знаменитого актера и режиссера Сильвестра Сталлоне София представила в Instagram новый пост и восхитила юзеров.

Девушка решила похвастаться не только своей красотой и стройной фигурой, но также милым видом вместе с яркой улыбкой. Для этого София выбрала несколько кадров со светского мероприятия, для похода на которое она выбрала короткое черное платье без бретелей. Дополнили образ серьги и прическа дочери Сильвестра Сталлоне.

Кадры пришлись по вкусу многочисленным фолловерам 24-летней модели, которые не оставили пост без внимания. За непродолжительное время запись в Instagram собрала огромное число хвалебных комментариев и лайков. -0-