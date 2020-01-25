Дочь Веры Брежневой покорила Instagram танцем

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Вера Брежнева разместила на странице в Instagram запись со своей дочерью, которая покорила соцсеть.

Артистка в сториз показала, как ее десятилетняя дочь танцует под треки Monatika и, к слову, получается у нее очень неплохо, что отметили миллионы поклонников Брежневой.

Девочка радостно развлекается под треки певца, а сама Вера даже намекнула звезде, что "когда будешь балет расширять", то стоит обратить внимание на юный талант.

Кроме этого, Вера Брежнева и ее дочь Сара признались, что обожают творчество украинского артиста.-0-