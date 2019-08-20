Дочь Веры Брежневой затмила маму красотой

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемнадцатилетняя дочь Веры Брежневой поделилась снимками в Instagram и затмила своей природной красотой звездную маму.

Дочь певицы Соня Киперман стала в популярной социальной сети не менее знаменита, чем ее мама. 18-летняя девушка часто радует своих фолловеров разнообразными снимками с отдыха на море и на природе.

В свою очередь, подписчики дочери экс-солистки "ВИА Гра" восхитились ее естественной красотой и уверенно заявляют, что она уже затмила свою маму Веру Брежневу. Соня Киперман - дочь Брежневой от гражданского мужа Виталия Войченко. Пара прожила несколько лет в незарегистрированном браке.