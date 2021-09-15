Дочь всполошила родителей, когда добавила в соковыжималку секретный ингредиент (Видео)

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно молодые родители из Австралии опубликовали на YouTube видео с участием своей дочери, которая заставила улыбнуться всех.

Мама и папа решили сделать морковный сок и включили соковыжималку. Разумеется, шум привлек внимание девочки, которая захотела тоже поучаствовать. Мужчина следил за ребенком, пока та бросала морковку в устройство, а женщина принялась снимать милое домашнее видео.

По крайней мере, так задумывалось, ведь в следующий момент маленькая девочка всполошила родителей, когда добавила в сок секретный ингредиент. По всей видимости, малышке надоело бросать морковь и она решила посмотреть на то, как ее соска пропадает в соковыжималке. Этот момент и взволновал родителей, а пользователи от души повеселились, посмотрев кадры десятки тысяч раз. -0-