Дочь Заворотнюк объявила неожиданные новости в Instagram

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дочь знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк Анна сделала в Instagram неожиданное признание, которое впечатлило юзеров.

25-летняя девушка призналась в сторис, что обручена со своим молодым человеком. Анна Заворотнюк готовится выйти замуж и уже начала подготовку к свадьбе. Радостные новости очаровали пользователей сети, которым захотелось узнать больше.

Ранее стало известно, что Анна Заворотнюк встречается с бойфрендом около семи лет, а познакомилась пара во время учебы в США. -0-