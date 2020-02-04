Дочери Алсу сделали для мамы музыкальный сюрприз - видео

Алсу. Фото из Instagram
4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две дочери знаменитой певицы Алсу решили удивить маму и вместе спели ее хит "Зимний сон".
Композиции в этом году исполняется 21 год. Таким способом Микелла и Сафина решили сделать для мамы сюрприз. Старшая дочь Сафина играет на гитаре, а младшая — исполняет песню. Алсу репостнула видео к себе на страницу в Instagram, скромно подписав его: "Счастье".
Впрочем, исполнение понравилось не только Алсу, но и пользователям сети. Они были впечатлены вокальными данными девочки и оставили под роликом множество восторженных комментариев. -0-