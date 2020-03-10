Дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта почти одновременно перенесли операции

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голливудская актриса Анджелина Джоли в журнале Time рассказала, что ее две дочери - 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло - перенесли почти одновременно операции.

Джоли отметила, что последние два месяца она провела в больницах вместе с дочками, которые поддерживали друг друга и помогали медсестрам.

"Я видела, как мои дочери заботятся друг о друге. Моя младшая дочь училась у медсестер, а потом помогала им", - рассказала Time Джоли.

Звезда подчеркнула, что у Шайло была операция на бедре, и теперь девочка передвигается только на костылях. По какой причине прооперировали Захару, актриса не сообщила.

В больнице постоянно был и отец девочек актер Брэд Питт.

Анджелина Джоли воспитывает шестерых детей. Старшие трое - приемные дети, а трое младших – рожденные в браке с Питтом. Джоли и Питт развелись в 2019 году.-0-