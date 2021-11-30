Дочери Дольфа Лундгрена повзрослели и затмили своей красотой самых популярных моделей

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитому актеру Дольфу Лундгрену есть чем гордиться в своей жизни. Он успешный актер, который приобрел статус культового деятеля кино, однако есть у знаменитости одна особенная гордость.

Недавно Дольф Лундгрен разместил в Instagram новый пост, который восхитил многочисленных фолловеров. Звезда кино представила совместный кадр со своими дочерьми, которые приковали внимание пользователей к себе. Актер показал архивный снимок, а теперь девочки по имени Ида и Грета повзрослели и способны своей красотой затмить самых популярных моделей.

Ида Лундгрен. Фото из Instagram

Грета Лундгрен. Фото из Instagram

Конечно, внешний вид дочерей Дольфа Лундгрена очаровал пользователей, о чем говорит масса восхищенных комментариев под записями в Instagram и десятки тысяч лайков. -0-