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30 ноября 2021, 08:53

Дочери Дольфа Лундгрена повзрослели и затмили своей красотой самых популярных моделей

Дольф Лундгрен. Фото из Instagram
Дольф Лундгрен. Фото из Instagram

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитому актеру Дольфу Лундгрену есть чем гордиться в своей жизни. Он успешный актер, который приобрел статус культового деятеля кино, однако есть у знаменитости одна особенная гордость.

Недавно Дольф Лундгрен разместил в Instagram новый пост, который восхитил многочисленных фолловеров. Звезда кино представила совместный кадр со своими дочерьми, которые приковали внимание пользователей к себе. Актер показал архивный снимок, а теперь девочки по имени Ида и Грета повзрослели и способны своей красотой затмить самых популярных моделей.

Ида Лундгрен. Фото из Instagram
Ида Лундгрен. Фото из Instagram

Грета Лундгрен. Фото из Instagram
Грета Лундгрен. Фото из Instagram

Конечно, внешний вид дочерей Дольфа Лундгрена очаровал пользователей, о чем говорит масса восхищенных комментариев под записями в Instagram и десятки тысяч лайков. -0-

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