Дочка гламурной Глюкозы обрезала волосы - теперь у нее на голове фиолетовый "ежик"

Фото из Instagram
17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дочка певицы Глюкозы, которой 12 лет, решилась на кардинальные смены имиджа. Результатом эксперимента с прической она поделилась в личном Instagram-аккаунте.
Лидия обрезала волосы под ноль, а потом покрасила их в яркий фиолетовый цвет.
14 февраля она разместила фото с новой прической и стильными очками.-0-
Дочка Оксаны Федоровой растет настоящей красавицей - Instagram от нее в восторге
Девочка обута в пуанты и на ней надето очень красивое платье. Фото умилило пользователей сети. Фолловеры звезды оставили множество теплых пожеланий в адрес маленькой принцессы.
Фото из Instgaram