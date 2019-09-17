Дочка Кейт Миддлтон рассказала о четвертой беременности мамы

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон может быть беременна в четвертый раз, передает New Idea .

Четырехлетняя дочка герцогини принцесса Шарлотта в школе проболталась своим одноклассницам, что скоро у нее появится младшая сестренка. Предположительно, супруга принца Уильяма не только ждет ребенка, но уже знает и пол будущего малыша.

Слухи о том, что 37-летняя Кейт Миддлтон беременна, обсуждаются в сети около месяца. В окружении королевской семьи информацию пока не комментируют. Однако поклонники продолжают искать подтверждение во внешности и поведении герцогини Кембриджской.-0-