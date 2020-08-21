Дочка Мадонны показала небритые подмышки - фанаты удивлены эпатажным поступком

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мадонна опубликовала в Instagram серию снимков, среди которых - совместное фото с дочкой Лурдес Леон.

Именно эта фотография и приковала внимание общественности. На ней Мадонна с дочкой, которая, видимо, поддерживает бодипозитив. Лурдес демонстрирует небритые подмышки.

Многие из подписчиков Мадонны оценили смелый поступок ее дочки и сказали, что гордятся тем, что Лурдес принимает свое тело таким, какое оно есть. Часть же фанатов остались в легком недоумении и даже шоке от увиденного.-0-

Фото из Instagram