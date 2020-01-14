Дочка Маликова похудела на 8 кг и поделилась своей диетой

Фото из Instagram
14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стеша Маликова решила рассказать своим подписчикам, как ей удалось похудеть. Этой информацией она поделилась в сториз в личном Instagram-аккаунте.
Она призналась, что благодаря интервальному голоданию она смогла сбросить 8 кг. Девушка подчеркнула: 8 часов ешь, 16 - голодаешь. При этом лучше всего отказаться от сладких лакомств и мучных продуктов питания. Для лучшего результата девушка также занимается спортом и качает пресс в домашних условиях.-0-