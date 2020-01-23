Дочка Маликова показала стройную фигуру - фанаты посоветовали ей есть булки

Стеша Маликова. Фото из Instagram
23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стеша Маликова опубликовала очередное фото в личном Instagram-аккаунте.
Дочка Маликова похудела на 8 кг и поделилась своей диетой
Она призналась, что благодаря интервальному голоданию она смогла сбросить 8 кг.
Она демонстрирует стройную фигуру на эффектном фото в движении. Недавно Маликова рассказала о секрете своего похудения. Фанаты заподозрили, что дочка Маликова похудела еще больше. Многие отметили, что ей идет худоба, другие же посоветовали набрать пару килограмм.-0-