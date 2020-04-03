Дочка нарисовала маму на карантине, запечатлев самые "мелкие" подробности - фото

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый ребенок обладает уникальным взглядом на мир, который взрослых может ошарашить или рассмешить. Так произошло с мамой из Великобритании, которая смеялась до слез, когда увидела рисунок дочки, об этом пишет Mirror.

Лора Эпплтон вместе с детьми находится в самоизоляции. В один из дней она предложила малышам порисовать и дала им в руки раскраску с карандашами. На одной из страниц было задание: нарисовать мамин наряд.

Пятилетняя девочка подошла к рисунку со всей ответственностью и не упустила ни одной "мелкой" детали, которые многие взрослые бы пропустили. Когда Лора взглянула на работу малышки, то не смогла сдержать смеха.

Фото Mirror

Девочка изобразила маму с длинными хвостиками, в полосатом платье и с еще одной деталью, которые многие взрослые пропустили бы - волосы на ногах. Как призналась британка, девочка заметила растительность на ногах у мамы, когда пыталась пощекотать ее.

"Закончив, она сказала: "Смотри, мамочка, я нарисовала тебя в твоем платье". А я рассмеялась и ответила: "Ого, Мия, ты ничего не упустила", - рассказала Лора.

Рисунок повеселил девушку, а когда она разместила его в социальных сетях, то уже не смогли сдержать смех тысячи пользователи сети. К слову, другие мамы, которые находятся с детьми на карантине, стали делиться своими веселыми историями. -0-