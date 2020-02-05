Дочка Тимати лишилась зуба - фанаты в Instagram посоветовали родителям раскошелиться

5 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Алена Шишкова, мама дочки Тимати, разместила в Instagram значимое для ее семьи фото.

Маленькая дочка Тимати Алиса изображена на снимке с широкой улыбкой. Видно, что у нее нет переднего молочного зуба - он выпал. Ее мама была счатлива от этого события. К слову, поклонники обратили внимание на то, как быстро растут дети.

Алена в подписи к посту размышляла о традициях, связанных с молочными зубами. Кто-то из подписчиков посоветовал наградить Алису деньгами - это символическая плата от "зубной феи".

К слову, дочка Алсу не менее популярна в Instagram. Она выставила архивное фото из своего детства: на нем она еще совсем кроха с пухлыми щечками. Фанатам она очень понравилась, особенно эти самые щечки.-0-

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