Дочка ударила папу в грудь и спасла ему жизнь

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Невероятный случай везения произошел с Филом Олдерсон из Англии, когда он играл со своей дочкой. Внимание на его историю обратило издание Metro.

Папа и дочка развлекались, когда малышка локтем ударила мужчину в грудь. Отец-одиночка начал тереть место ушиба и обнаружил странную шишку. Она вызвала у него волнение, поэтому Фил решил обратиться к врачу.

Фил Олдерсон даже не предполагал, чем это может для него обернуться. Англичанин долгое время проходил обследование и сдавал анализы, пока врачи не предложили ему сделать маммографию и биопсию. В итоге, у него обнаружили рак груди второй стадии.

Благо, заболевание было на ранней стадии, поэтому врачи приняли решение удалять опухоль. Филу назначили мастэктомию - удаление молочной железы. Помимо опухоли пациенту также удалили лимфатический узел в подмышечной впадине, на который мог распространиться рак. Операции прошли успешно и мужчине не потребовались дополнительные процедуры. Позже он сам признался, что дочка спасла ему жизнь, ведь сам он так бы и не заметил странное образование в груди. -0-