Дочка захотела сделать маме милый подарок, но это больше стало похоже на сцену из ужастика (Фото)

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/.Недавно на Reddit мама милой девочки показала фотографию подарка от малышки и это больше похоже на результат работы мясника.

Девочка решила сделать маме праздничный педикюр. Дочь взяла красный лак и принялась работать. Технически все прошло успешно, ведь лак лежал на ногтях, однако пальцы тоже оказались красными.

Фото Reddit

Женщина решила показать результат работы от дочки и это больше похоже на сцену из ужастика. Впрочем, мама поблагодарила девочку за подарок. Теперь ребенок ищет новых клиентов, а мама тайно пытается убрать лак с кожи на ногах. -0-