Долгожданный трейлер "Человека-паука" опубликовали в сети (Видео)

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На просторах YouTube разместили новый трейлер третьей части фильма от Marvel про легендарного супергероя.

Для Питера Паркера настали тяжелые времена, ведь его тайну личности разоблачили. "Человек-паук" отправляется за помощью и приходит к Доктору Стрэнджу, где все выходит из-под контроля. Теперь отважному герою предстоит отправиться в самое незабываемое приключение его жизни, где зрителя ждет много сюрпризов.

К своей роли вернется Том Холланд и Бенедикт Камбербэтч. Судя по первым кадрам трейлера, Питеру предстоит преодолеть серьезные трудности, после чего он поймет, что же такое быть "Человеком пауком".

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