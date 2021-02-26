Дом из автобуса и красочная Исландия: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТ /. Картины, написанные вином; живописные фотографии Исландии; дом из пассажирского автобуса; особенности туризма на Шри-Ланке и очень быстрый рецепт мисо-супа. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Красочная Исландия

Для многих 2020 год стал очень тяжелым – карантин, потеря дохода, невозможность свободно путешествовать. Но есть люди, которые сумели насладиться жизнью даже в пандемию. Фотограф-самоучка по имени Миша Мартин путешествовал в это время по почти опустевшей Исландии, и теперь мы можем полюбоваться живописными снимками.

"Биопузыри" для туристов на Шри-Ланке

В январе Шри-Ланка вновь открылась для туристов. Условия их пребывания – особенные, отличающиеся от других стран. С одной стороны, у путешественников нет свободы передвижения по всему острову и возможности общаться с местными жителями, с другой – их не помещают в "карантинный" гостиничный номер на две недели.

Дом из лондонского автобуса

Чарли МакВикар и ее партнер Люк Уокер из Великобритании – заядлые путешественники. Но при всей любви к переездам обоим хотелось иметь своеобразный центр притяжения, куда всегда можно вернуться. Денег на строительство дома у пары не было, и они нашли другой способ обустроить собственное жилье.

Винные картины

Художница Саня Янкович родом из Сремского округа – винодельческого региона Сербии. Во время одной из дегустаций ее посетила идея освоить новую технику. Вот что из этого получилось.

Готовим мисо-суп за 15 минут

Мисо-суп вполне может стать для вас самым быстрым вариантом утолить голод чем-то вкусным и полезным. Приготовление займет не более четверти часа.

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Фото из открытых источников