Дома за 1 евро предлагают купить на Сицилии, но с условием

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старинные дома на острове Сицилия продают за 1 евро, сообщает издание The Sun.

Постройки расположены в городе Бивона. Местные власти озадачены проблемой населения в городе и придумали интересный способ привлечь новых жителей. Власти Бивоны решили провести распродажу местных домов. Из приобретенного здания можно будет сделать все, что будет угодно владельцу: отель, ресторан, магазин и т. д.

Однако такая заманчивая сделка имеет один подводный камень: постройки в городе старые, поэтому покупатель должен обладать суммой в 2,5 тысячи евро, чтобы вложить эти деньги в ремонт здания.

Власти города отмечают, что за последние 40 лет численность местных жителей сократилась вдвое до 4 тысяч человек. К слову, это не первый раз, когда власти городов в Италии привлекают новых жителей к себе. Ранее такую же идею воплотило в жизнь руководство города Каммарата. В городе, население которого 6 тысяч человек, просто бесплатно раздавали жилье. -0-