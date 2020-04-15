"Домашнее караоке" - Виктория Дайнеко удивила поклонников в Instagram своим вокалом

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известная певица Виктория Дайнеко опубликовала в своем Instagram свежее видео.

Она прокомментировала его так: "Домашнее караоке. А кто знает, из какого фильма эта песня? Он в школе у меня был самый любимый. Я так любила напевать эту песню, безумно! А еще записывала в блокнотик много фраз и высказываний из этого фильма".

Звезда исполнила отрывок известной композиции "Only Hope" из кинофильма "Спеши любить".

Поклонники Виктории пришли в восторг, оставив много лайков и комментариев: "Спеши любить, классный фильм, Вика, а у вас потрясающий голос!", "Такая красивая, естественная, и поете очень красиво. Фильм я не смотрела, увы, но сегодня обязательно посмотрю, спасибо", "Вика, голос у вас волшебный!", "Очень круто спели!! Хочу теперь этот фильм посмотреть опять".-0-