Домашний "хищник" подружился с кроликами - видео

Скриншот из видео

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кошка по кличке Анфиса играет в догонялки со своими маленькими друзьями. У новорожденных кроликов очень много энергии и они весьма активны. Анфиса дружелюбно относится к шустрым крольчатам и с удовольствием принимает участие в их игре. Причем, делает это с осторожностью, не выпуская когти. Пользователи сети были поражены тому, как кошка бережно обращается с кроликами. Некоторые подписчики даже предположили, что грызуны считают ее своей мамой: "Маленькие няшные зайчики играют с кошкой, это слишком мило", "Может они думают, что это их мамочка?", "Забавно кошка пытается по-кроличьи скакать", "Крольчата такие маленькие и беленькие, а кошка беленькая тоже и выглядит, словно их мама. Это слишком мило...", "Очень красивые и милые крольчата и кошечка".-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!