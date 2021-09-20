Домашний пес круглосуточно следит за детьми. Это случайное видео растрогает любого!

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно камеры видеонаблюдения запечатлели очень милый и добрый момент, которым девушка поделилась в TikTok.

Мама по имени Келли Роттет смотрела кадры с видеоняни и оказалась в восторге от увиденного. Как выяснилось, у матери троих детей есть помощник и защитник - домашний пес по кличке Киллиан. Каждую ночь животное заходит в комнату детей и проверяет их.

Очередной такой момент попал в объектив камеры и умилил огромное число людей. В ролике отчетливо видно, как пушистик заходит в помещение и сначала подходит к одному ребенку, а затем обнюхивает второго. Собака понимает, что дети прекрасно сопят и спешит удалиться, виляя хвостом. По словам женщины, собака часто это делает. Киллиан бродит по дому всю ночь, проверяя свою семью. Питомца никто не обучал, а таким способом он выражает свою любовь, которая растрогает любого. -0-