Домашний петух обожает своих хозяев и всегда готов к обнимашкам (Видео)

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Люди могут иметь дома самых разнообразных питомцев, но хозяева из США приютили дома петуха. Кадры с необычным домашним животным разместили на YouTube.

Семья завела дома птицу по кличке Коджи. Многие говорили им, что с ним могут возникнуть проблемы, но все сложилось кардинально противоположным образом. С июля 2020 года петух живет в доме и всем своим видом показывает, что просто обожает своих хозяев.

Каждый раз, когда произносят имя птицы, Коджи сломя голову мчится к человеку, чтобы запрыгнуть на руки. Никогда еще он не отказывался от обнимашек, а все это сопровождается радостным кукареку. Неудивительно, что кадры умили сеть и быстро набрали популярность в сети. -0-