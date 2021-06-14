Домашний цветок продали на аукционе почти за $20 тысяч

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новой Зеландии с молотка продали домашний цветок, стоимость которого во время торгов достигла $19 297. Об этом сообщает CNN.

За лот разгорелась нешуточная борьба. Два покупателя не хотели уступать друг другу и за последние минуты цена домашнего растения взлетела. Каждый из участников торгов хотел обладать очень рекой белой пестрой рафидофорой четырехсемянной (Rhaphidophora Tetrasperma).

В конечном итоге победила последняя ставка в $19 297. По информации онлайн-аукциона, это растение стало самым дорогим на сайте, а также случай еще раз доказывает, что в Новой Зеландии очень любят комнатные цветы. -0-