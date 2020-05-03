Домашняя лиса выполняет команды не хуже пса за вкусное угощение - видео

Фото fatiteke.com
3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователь Youtube опубликовал видео, в котором прирученная домашняя лиса выполняет команду: "Лежать". За каждое такое действие пушистый зверь получает угощение.
Лиса, конечно, - дикое животное, но, по мнению ученых, своим темпераментом очень близка к собаке. В частности, так же хорошо схватывает команды и подчиняется хозяину. Домашние лисы в наше время - не такое уж редкое явление.
Подписчики оставили восторженные комментарии под видео: "Какая умница-разумница, прелесть!", "А чавкает-то как!", "Лапуля! Слушается, умничка!".-0-