Дорога закрыта: самый опасный медведь в мире погнался за байкером в Индии (Видео)

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из индийского округа Нилгири повстречал во время поездки тех, с кем не очень хотелось бы видеться. Кадры он разместил в Twitter.

Байкер ехал по загородной дороге в штате Тамиланд. Он неспешно вилял между поворотов и наслаждался видом, однако на следующем закруглении дороги жителя Индии ждал сюрприз. Проселочную дорогу перегородило семейство медведей. Разумеется, человек не решился ехать дальше, а только взял камеру и стал снимать на видео животных.

Somewhere in the Nilgiris... Wait till the end of the clip if you want to feel an adrenaline rush...To the @jawamotorcycles team: We need to introduce a ‘Bear Charge' warning on our bikes... pic.twitter.com/Zy24TuBroF — anand mahindra (@anandmahindra) June 24, 2021

Медведь-губач, который считается самым опасным в мире, всем своим видом показал байкеру, что дорога закрыта. Некоторое время индиец снимал местных лесных обитателей, которым, по всей видимости, это надоело. В какой-то момент один из медведей срывается с места и мчится в сторону человека. Видео обрывается, однако, скорее всего, человеку удалось скрыться, ведь ролик появился в сети. Кадры быстро набрали популярность и за непродолжительное время их посмотрели более 150 тысяч раз. -0-