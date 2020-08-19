Дорогой ужин для питомца! Собака пробралась в комнату хозяев и съела все сбережения

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из города на острове Мэн рассказала забавную историю, которая приключилась с ней и ее питомцем. Об этом сообщает Daily Mirror.

Джослин Хорн рассказала, что ее собачка ест все, что падает на пол. Поэтому женщина всячески с этим борется и уже привыкла запирать свою спальню. В один день она отправилась на работу, однако ее питомец решил полакомиться чем-нибудь особенным. Собака пробралась в комнату и нашла сбережения семьи на "черный день".

Питомец с радостью отведал на вкус сто фунтов разными купюрами - около $130. Когда мужчина девушки рассказал ей об этом, то она не поверила, однако кардинально изменила свою точку зрения, когда собаку по кличке Пегги стошнило разгрызенными деньгами.

Девушка испытывает смешанные чувства, ведь она очень любит питомца, но и 100 фунтов на дороге не валяются. Впрочем, эта история повеселила юзеров сети, которые поддержали женщину, а также сделали ее и собаку звездой Facebook. -0-