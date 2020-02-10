"Досталась в наследство от папы" - дочка Маликова похвасталась роскошной гривой

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стефания Маликова разместила в Instagram свежее фото. Хоть на нем не видно толком не лица, ни фигуры, ни одежды девушки, оно привлекло всеобщее внимание. Особенно - густые, красивые волосы девушки золотистого цвета. Фолловеры обратили внимание, что у девушки великолепная наследственность. Ведь ее отец, Дмитрий Маликов, также имеет густые волосы, которые являются его визитной карточкой.

К слову, недавно девушка показала снимок, на котором она изображена с подругами. Фолловеры посчитали, что Стефания самая миловидная из них. Хотя подруги тоже достаточно хороши.-0-

Певица Zivert показала свою идеальную прическу Поклонникам пришелся по вкусу естественный образ певицы. Они написали множество комментариев, в которых не скупились на комплименты.