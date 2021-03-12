Достоверный Pixar и дом из контейнеров: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Факты, учтенные в анимации; дом из морских контейнеров; торжество природы; ошибки в уходе за кожей и рецепты витаминных салатов. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Опасные привычки в уходе за лицом

Какие косметические процедуры помогут придать коже лица здоровый вид, а какие сделают только хуже. Итак, что не рекомендуется делать.

Достоверный Pixar

Как известно, в мультиках на первом месте – художественный вымысел, никто не ждет от них документальной точности. Однако даже в анимации, например "В поимках Немо", "Вверх" или "Рататуй", есть немало деталей, которые вполне соответствуют фактам. Пользователи сообщества в соцсетях создали подборку таких неочевидных, на первый взгляд, моментов. Вот некоторые из них.

Торжество дикой природы

Человечество обустраивает свою жизнь, строит города, мосты и дороги, отбирая владения у дикой природы. Но она незамедлительно берет свое, стоит только цивилизации отступить. Картина получается прекрасной и одновременно "постапокалиптической".

В Севилье создали дом из морских контейнеров

Двухэтажный семейный дом с бассейном построили из транспортных морских контейнеров в Алькала-де-Гвадаира (Севилья, Испания). Все контейнеры – не новые, а отслужившие свое на кораблях.

Рецепты витаминных салатов с яблоками

Предлагаем подборку рецептов витаминных салатов с яблоками. Будет вкусно — гарантируем!

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