"Дождь" из зубов обрушился на мужчину во время ремонта

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Странная и необычная история произошла с жителем города Нью-Хэмпшир в США. Историей поделились в Facebook.

Мужчина затеял у себя в магазине ремонт. Здание последний раз ремонтировалось в 60-х годах прошлого века, отделку до сегодняшнего дня никто не трогал. Американец принялся снимать потолок - и в этот момент на него обрушился "дождь" из пожелтевших зубов.

Фото Facebook

Конечно, эта ситуация удивила и шокировала работников магазина, а после и юзеров сети. Позже автор истории раскрыл загадку, которая могла объяснить случившиеся. По его словам, в 1950-х на месте магазина располагался кабинет дантиста и, скорее всего, владелец магазинчика столкнулись с наследием стоматолога.-0-

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