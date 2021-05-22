Дождь на Николу – великая Божья милость. Что еще нужно знать о 22 мая?

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Никола Вешний, Никола Теплый. Один из почитаемых праздников. Народный календарь различает два дня, посвященных Николаю Угоднику: Никола зимний - 19 декабря и Никола весенний (летний) - 22 мая.

Никола Чудотворец - заступник и покровитель народа. Он же покровитель мореплавателей и путешествующих. "Нет за мужика поборника - супротив Николы", "Никола на море спасает, Никола мужику воз поднимает".

Дождь на Николу почитается как великая Божья милость. На Николу Вешнего предназначалось картофель садить: "Картофель посади, дня не упусти".

Лягушки начали квакать - примета того, что будет богатый урожай овса.

Ольха зацвела - пора гречиху сеять.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православный праздник - Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар.

Православные верующие чтут память пророка Исаии, преподобного Иосифа Оптинского, мученика Христофора.

ИМЕНИНЫ

православные: Иосифа, Исая, Николая;

католические: Елены, Риты, Романа, Урбана, Юлии, Яна.

СОБЫТИЯ

1962 год - вступил в строй первый в Беларуси атомный реактор (поселок Сосны Минского района).

1992 год - введены белорусские деньги "зайчики".

2000 год - сдан в эксплуатацию Гомельский ледовый дворец.

2011 год - в Брестской областной больнице проведена первая региональная пересадка почки.

РОДИЛИСЬ

1907 год - Аладова Елена Васильевна, белорусский искусствовед, заслуженный деятель искусств Беларуси (1966). В 1944-1977 годах директор Государственного художественного музея Беларуси. При ее участии в послевоенные годы обновлен фонд музея, собраны произведения белорусского, русского, зарубежного искусства, организованы многочисленные экспозиции и выставки. Автор книг о творчестве белорусских художников И.Ахремчика, П.Гавриленко, В.Цвирко. Умерла в 1986 году.

1926 год - Слепнев Юрий Ильич, танцовщик, заслуженный артист Беларуси (1955). С 1949 года в Белорусском ансамбле песни и танца под управлением Г.Ширмы, с 1950 в Ансамбле песни и танца БВО, с 1952 в Государственном народном хоре Беларуси под управлением Г.Цитовича, с 1964 в Белорусской филармонии. Танцовщик характерного плана, создал яркие образы в белорусских народных танцах, поставил танцы "Подушечка", "Ланская кадриль" и др. Умер в 1965 году.

1931 год - Яницкая Майя Михайловна, белорусский искусствовед, кандидат искусствоведения (1974). В 1955 году окончила Всесоюзный заочный институт советской торговли. Автор исследований по истории художественного стекла, творчества художников декоративно-прикладного искусства и др. Автор монографий "Белорусское художественное стекло XVI-XVIII вв.", "Истоки стеклоделия Беларуси", "История стеклянной радуги" и др.-0-