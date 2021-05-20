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Калейдоскоп
20 мая 2021, 07:00

Дождливый день – к долгому сентябрьскому теплу. Что еще нужно знать о 20 мая?

Фото из архива
Фото из архива

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Купальница. С утра полные ведра воды выставляли на мостки, а в полдень окатывались согретой солнцем водой. Лошадей в этот день гоняли по речной воде, чтобы силу им дать.

Продолжается посевная. "Сей под погоду, будешь есть хлеб год от году", "Посеешь в погоду - больше приплоду".

Ранние ласточки - год будет счастливый.

Дождливый день - к долгому сентябрьскому теплу.

ИМЕНИНЫ

православные: Антона, Давыда, Зенона, Ивана, Иосифа, Михаила, Нила, Сидора, Степана;

католические: Александра, Виктории, Тодора.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православный праздник Жировичской иконы Божией Матери, одной из главных христианских святынь Беларуси.

Православные верующие чтут память преподобного Нила Сорского.

СОБЫТИЯ

1933 год - в Минске основан Белорусский институт народного хозяйства (ныне Белорусский государственный экономический университет).

2001 год - в Минске состоялся VII съезд Товарищества белорусского языка, на котором приняты программные документы "Стратегия развития белорусского языка в XXI столетии" и "Декларация о белорусском языке".

ДНИ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

Всемирный день метрологии. Отмечается по решению ЮНЕСКО с 2001 года. В 1875 году в Париже полномочными представителями 18 стран мира была подписана Международная метрическая конвенция "для обеспечения международного единства и усовершенствования метрической системы".

Всемирный день пчел. Генеральная Ассамблея ООН постановила объявить Всемирный день пчел в целях повышения уровня информированности относительно большого значения пчел и других опылителей, угроз, с которыми они сталкиваются, и их вклада в обеспечение устойчивого развития.

РОДИЛИСЬ

1901 год - Забелло Василий, государственный деятель Беларуси. В 1935 году окончил БПИ. В 1922-1924 годах в Красной Армии, потом на советской и партийной работе. В 1938-1949 заместитель председателя СМ Беларуси. В годы Великой Отечественной войны участвовал в организации партизанского движения в Беларуси, член Минского подпольного обкома КП(б)Б. Умер в 1949 году.

1902 год - Пуща Язеп (наст. Плащинский Иосиф Павлович), белорусский поэт. Один из основателей литературных объединений "Маладняк" и "Узвышша". В 1930 году был репрессирован. Реабилитирован в 1956 году. Автор поэтических сборников "Дни весны", "Песни на руинах", поэм "Песни войны", "Кровавый плакат" и др. На его слова написано много песен. На белорусский язык перевел повесть А.Толстого "Детство Никиты". Умер в 1964 году.

1923 год - Столяров Иван Михайлович, белорусский художник, заслуженный деятель искусств Беларуси (1993). Преподавал в витебских художественно-графическом училище и педагогическом институте. Автор пейзажей "Старый Полоцк", "Руины древней крепости", иллюстраций к произведениям М.Горького "Буревестник", Я.Купалы "Курган" и др. Умер в 2015 году.

1926 год - Романов Владимир Сергеевич, белорусский ученый в области лесоводства и экологии, доктор сельскохозяйственных наук (1986), профессор (1980), заслуженный деятель науки Беларуси (1980). В 1952 году окончил Ленинградскую лесотехническую академию. Автор научных работ по лесоведению, охотоведению, охране природы. Умер в 2006 году.

1936 год - Караваев Олег Николаевич, белорусский спортсмен (греко-римская борьба), заслуженный мастер спорта СССР (1958). Чемпион XVII Олимпийских игр (1960) в полулегком весе. Чемпион мира (1958, 1961). Неоднократный чемпион СССР. Умер в 1978 году.-0-

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