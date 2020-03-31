Дрейк впервые показал совместные снимки с сыном

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадский певец Дрейк впервые показал своим поклонникам двухлетнего сына Адониса. Совместные снимки он разместил в Instagram.

Артист долгое время не признавал отцовство, однако два года назад официально подтвердил информацию, что стал папой. Матерью ребенка стала звезда фильмов для взрослых Софи Брюссо. В мае 2017 года она рассказала, что ждет от Дрейка ребенка.

Рэпер признался, что всего несколько раз встречался с актрисой. Впрочем, фолловеров 33-летнего музыканта заботила не история отношения Дрейка, а ангельская внешность ребенка.

В комментариях подписчики отметили, что мальчик выглядит потрясающе, а в подписи к посту отец обратился к ребенку: "Найди и сохрани свой внутренний свет". Менее чем за сутки совместные снимки Дрейка и сына Адониса собрали в Instagram более 5 млн лайков.-0-