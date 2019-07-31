Древнейший в мире лунный календарь обнаружили в Италии

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследователи из отдела древностей Университета Сапиенца нашли самый старый в мире лунный календарь. Об этом сообщает издание Archaeology News Network .

Сделать такое заключение удалось после изучения гальки, возраст которой превышает 10 тыс. лет. Эти камни обнаружили в 2007 году во время раскопок в Альбанских горах, к югу от Рима.

Вдоль краев гальки есть небольшие насечки, общее число которых 27 и 28. Ученые пришли к выводу, что камень использовали для хранения информации или проведения расчетов.

Количество насечек указывает на то, что резьба могла основываться на лунном цикле. Помимо всего прочего, подобный артефакт считается самым древним в мире из находок такого типа. -0-