Древнейшую в Восточной Азии статуэтку обнаружили в Китае

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная группа археологов нашла на территории одной из стоянок древних людей в провинции Хенань в Китае костяную статуэтку птицы, сделанную 13,5 тыс. лет. Находка оказалась древнейшим образцом "трехмерного" искусства в Восточной Азии, пишут ученые в статье в журнале PLoS One.

По форме и манере изготовления эта фигурка очень похожа на другие древнекитайские изображения птиц, выточенные из жадеита и других камней. Они были найдены на территории стоянок древних людей, живших в Китае значительно позднее, около 5 тыс. лет назад.

Находка не похожа ни по стилистике, ни по технике изготовления на другие статуэтки, найденные в Западной Европе и в Сибири. Эта птица может быть "потерянным звеном", соединяющим палеолит и современную китайскую скульптуру", - пишут исследователи.

Относительно недавно антропологи и археологи считали, что наскальная живопись каменного века была связана с европейскими популяциями древних людей. Несколько лет назад ученые выяснили, что самые древние рисунки находятся не в Европе, а в Юго-Восточной Азии.-0-