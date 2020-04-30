Древние артефакты обнаружены на юго-западе Китая

30 апреля, Минск /БЕЛТА - Синьхуа/. На юго-западе Китая во время археологических раскопок в городе Линьцан провинции Юньнань были обнаружены более 10 тыс. артефактов периода династий Мин и Цин.

По данным Института культурных памятников и археологии провинции Юньнань, в результате раскопок, начавшихся в ноябре 2019 года на территории трех культурных памятников в Линьцане, было обнаружено более 900 небольших реликвий, в том числе бронзовые, керамические и фарфоровые изделия. Найдено также более 10 тыс. фрагментов строительных материалов, таких как кирпичи и черепица.

По словам руководителя археологическими раскопками Минь Жуя, отложения пластов и обнаруженные культурные ценности свидетельствуют, что все три объекта относятся к династиям Мин и Цин (1368-1911 гг.). А один из них находится на месте бывшего буддийского храма.

"Находки представляют собой богатый материал для понимания условий производства и быта местных жителей, социальной структуры, похоронных обычаев, городской архитектуры, буддийской культуры и обменов с внешним миром в Линьцане во времена династий Мин и Цин", - отметил Минь Жуй.-0-