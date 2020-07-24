Древние римские амфоры нашли в магазине в Испании

Фото Guardia Civil
24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В продуктовом магазине испанского города Аликанте нашли 13 старинных амфор, которые использовались хозяевами магазина как обычный декор. Об этом сообщается на сайте Guardia Civil.
Старинные предметы, расставленные вдоль стены, привлекли внимание полицейских.Вызванные на место эксперты подтвердили, что найденные предметы имеют историческую ценность и, вероятно, датированы I веком нашей эры.
Владелец магазина рассказал, что нашел эти артефакты во время рыбалки и разместил у себя в магазине для украшения.
Амфоры передали в музей моря Санта-Полы, чтобы определить их точный возраст и происхождение.-0-