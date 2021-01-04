Древний храм Афродиты обнаружили в Турции – ему более 2500 лет

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Археологи во врем я раскопок на полуострове Урла-Чешме в Турции сделали невероятное открытие, об этом сообщает агентство Anadolu.

Группа исследователей проводила поиск древних артефактов в Измире на западе страны, когда обнаружили следы 35 поселений доисторической эпохи. Главной же находкой стали руины храма Афродиты, которые датируются шестым веком до нашей эры.

Археологи считают, что более 2,5 тысяч лет назад в этом регионе была обширная социально-экономическая жизнь, а также преобладал культ Афродиты. Кроме этого, им удалось найти следы еще 16 поселений того времени, а также различные артефакты. -0-