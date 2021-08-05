Друг, что это? Любопытные альпаки так и не смогли понять, что перед ними кот (Видео)

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube загрузили уморительные кадры, которые впечатлили юзеров.

Молодой человек стал свидетелем очень любопытной картины, которую, к счастью, удалось записать на видео. На запись попали несколько альпак. Животные мирно гуляли по травке, когда рядом с ними появился кот.

Любопытные альпаки принялись изучать необычного гостя, а их удивленный вид развеселил пользователей. Люди отметили, что еще немного и альпаки начнут спрашивать друг друга: "Друг, что это?". Местные обитатели долго изучали пушистика, но так и не смогли понять, что перед ними котик. -0-