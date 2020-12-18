Дружба теленка со щенком умилила пользователей сети - видео

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дружба присуща всем, поэтому теленок и щенок с фермы в США не стали исключением. Их милое общение запечатлела на видео хозяйка.

Женщина опубликовала на YouTube кадры, которые умилил многих. В объектив камеры попали ее любимцы - щенок и теленок. Эти ребята давно знают друг друга и с первых дней жизни подружились.

После этого женщина все чаще стала замечать их вместе, а в один из дней все же решилась продемонстрировать милую парочку необычных друзей пользователям. Люди оказались в восторге от животных, которые вместе общаются и развлекаются. Неудивительно, что кадры собрали множество умиленных комментариев. -0-