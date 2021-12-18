Дружелюбный попугай умилил всех, когда решил поприветствовать нового жителя дома (Видео)

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница США смогла стать свидетельницей трогательного момента, который впечатлил юзеров YouTube.

Девушка приютила щенка, который сразу же стал полноценным членом семьи. В один из дней питомец отдыхал на руках хозяйки, когда его решил поприветствовать попугай. Животные уже успели познакомиться, а теперь птица признается в любви. В этот момент пернатый гладит собаку и говорит милые слова.

Попугай умилил всех героев видео, а также огромное число пользователей YouTube, ведь ролик посмотрели внушительное число раз.-0-