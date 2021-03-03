Друзья истерически кричали, когда нечто странное побежало в их сторону (Видео)

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTok появился ролик, который перепугал миллионы людей. Исключением не стали и герои видео.

Несколько друзей из Палестины ехали по ночной дороге, когда в поле заметили движение. Один из парней подумал, что это был олень, однако остальные достали фонарики и принялись высматривать животное. Проблема была только в том, что никакого дикого обитателя там не было, а только что-то странное.

В какой-то момент свет фонарика устремляется вдаль, где из травы выпрыгивает нечто, очень напоминающее человеческую фигуру, но куда страшнее. Это неизвестное существо заставило друзей истерически кричать от страха, особенно, когда оно бросилось к машине.

В сети мнение пользователей разделилось. Одни посчитали, что в ролике был запечатлен скинуокер - ведьмак, способный превращаться в животное, либо виндиго - дух-людоед. Нашлись и скептики, которые были уверены, что это все постановка и на видео еще один друг, который переоделся в костюм. Впрочем, споры только прибавил популярности кадрам, которые собрали более 6,3 миллионов просмотров. -0-