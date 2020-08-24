Друзья из Австралии нашли два огромных золотых самородка весом 3,5 кг

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два друга из города Тарнагулла в Австралии часто ищут сокровища в этих местах. В один из дней им улыбнулась небывалая удача. Об этом сообщает газета 7 News.

Брент Шеннон и Итан Вест как обычно искали самородки рядом с золотодобывающей шахтой. Мужчины не сдавались и их усилия окупились с полна. Двум австралийцам удалось обнаружить гигантские золотые самородки общим весом 3,5 килограмма.

Не удивительно, что находкой заинтересовались многие покупатели. Сейчас мужчинам предлагают более $250 тысяч, однако, если владельцы продадут свою находку коллекционеру или через аукцион, то эта сумма может увеличиться на 30 процентов.

Мужчины не первый год в этом деле, однако найти такие большие самородки им довелось впервые. К слову, в конце июля золото обновило рекорд цены. На бирже за одну тройскую унцию дают более $2 000. -0-