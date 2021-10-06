Друзья купили списанный банкомат и сделали удачную находку (Видео)

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Друзья в США приобрели старый банкомат и разбогатели. Об этом пишет издание Lad Bible.

Молодые люди потратили на покупку около $300, а бывший владелец с радостью расстался с грудой металла. Мужчина отметил, что все, что внутри - принадлежит новым владельцам. Друзья купили списанный банкомат и вскрыли его, записав весь процесс на видео.

Как оказалось, это было хорошее вложение, ведь они сделали удачную находку. Внутри американцы обнаружили сейф, но ключа к нему не было. Тогда они взломали его и нашли пачку денег. После подсчета выяснилось, что молодые люди разбогатели на $2 тысячи, что вызвало сильные эмоции у авторов ролика. Кадры с "распаковкой" банкомата в соцсети уже собрали более миллиона просмотров. -0-