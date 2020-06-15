Друзья навеки: собака с уткой вместе принимают ванну - видео

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Золотистые ретриверы - прирожденные охотники. Эта порода была выведена специально для поиска добычи.

Однако псы, как правило, совсем не агрессивны. Они, наоборот, добродушные, компанейские и очень ласковые питомцы. Видео, которое пользователь Youtube опубликовал на своем канале, прямое тому подтверждение.

В ролике показаны разные моменты жизни собаки и утки. Животные познакомились, когда пес был еще совсем маленьким щенком. Прошло время, и дружба между ними стала только крепче. На видео собака и утка весело играют друг с другом и вместе принимают "ванну".-0-